السعودية اليوم / الشيخ المعجب يناقش الاستراتيجيات والخطط المعدّة بشأن إنفاذ الأمر الملكي بانتقال التحقيق في القضايا الجمركية للنيابة العامة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ناقش معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أثناء تواجده بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية يرافقه معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح آل شلعان , آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة من الهيئة العامة للجمارك والجهازية التامة والاستعداد الأكمل وفقا للخطط النشطة والاستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقا لهذا الشأن.

كما أجرى معاليه جولة ميدانية اليوم ، لفرع النيابة بالمنطقة الشرقية وشملت تفقد معاليه فرع النيابة بالدمام، بعد وصوله لمراحل التأهيل النهائية بسبب الحريق الذي نشب به في سبتمبر الماضي.

وشهدت الزيارة مناقشة الحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.

وفي ذات السياق، حرص معاليه على الالتقاء بعدد من المراجعين، والاستماع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات، موجها بسرعة معالجتها في ضوء الأنظمة.

يذكر أن الزيارة تأتي ضمن إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أدام الله عزهما - في هذا الشأن.

// انتهى //

16:08ت م

0172



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسناقش معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أثناء تواجده بفرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية يرافقه معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح آل شلعان , آلية التعبئة الفورية للعمل بالأمر الملكي الكريم القاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة من الهيئة العامة للجمارك والجهازية التامة والاستعداد الأكمل وفقا للخطط النشطة والاستراتيجيات الفعالة المعدة مسبقا لهذا الشأن.كما أجرى معاليه جولة ميدانية اليوم ، لفرع النيابة بالمنطقة الشرقية وشملت تفقد معاليه فرع النيابة بالدمام، بعد وصوله لمراحل التأهيل النهائية بسبب الحريق الذي نشب به في سبتمبر الماضي.وشهدت الزيارة مناقشة الحلول العملية لسرعة إنجاز القضايا بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - في الحرص على كل ما فيه راحة المواطن والمقيم.وفي ذات السياق، حرص معاليه على الالتقاء بعدد من المراجعين، والاستماع لما يقدمونه من شكاوي واستفسارات، موجها بسرعة معالجتها في ضوء الأنظمة.يذكر أن الزيارة تأتي ضمن إطار الجولات التي يقوم بها معالي النائب العام لعدد من المناطق والمحافظات للوقوف على سير العمل، والالتقاء بالمسؤولين والعاملين في فروع النيابة، والاستماع الي شكاوي المواطنين وحلها، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أدام الله عزهما - في هذا الشأن.// انتهى //16:08ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ المعجب يناقش الاستراتيجيات والخطط المعدّة بشأن إنفاذ الأمر الملكي بانتقال التحقيق في القضايا الجمركية للنيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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