السعودية اليوم / وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابان لدى المملكة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل معاليه، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.

// انتهى //

15:26ت م

0158



الرياض 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.كما استقبل معاليه، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.// انتهى //15:26ت م0158

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