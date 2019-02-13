السعودية | وزير الإعلام يستقبل سفيري الإمارات واليابان لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:01 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل معاليه، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وتم خلال الاستقبالين، بحث الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.



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