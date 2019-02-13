شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء متحف تراثي عالمي بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم جامعة أم القرى بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إنشاء متحف تراثي يحاكي المتاحف العالمية، حيث يعد ذلك أحد العناصر الأساسية لرؤية 2030، لدعم الصناعة السياحية والثقافية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده وكيل جامعة أم القرى للتطوير وريادة الأعمال، الدكتور هاني غازي اليوم، مدير عام المتاحف المكلف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد الأحمري، نيابة عن معالي مدير الجامعة، لبحث مقترح إنشاء متحف الجامعة بالتعاون مع هيئة السياحة، وذلك بحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد المجيد الغامدي، والمشرف على إدارة المتاحف بالجامعة الدكتور فهد المالكي .

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، أن جامعة أم القرى تزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية، كما تمتلك خبرات متراكمة في التراث وإدارة المتاحف وتوثيق الأعمال التاريخية، موضحًا أن متحف الجامعة سيكون على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمتاحف بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الهيئة ستكون جهة إشرافية وبيت خبرة لمشروع متحف جامعة أم القرى، كما عقد اجتماع ضم وفدي الجامعة برئاسة وكيل للفروع والهيئة، بحثا فيه الخطوات التفصيلية لمدة تنفيذ المتحف ودراسة المواقع المخصصة له.