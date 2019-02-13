شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع نظيره العماني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات سلطات الحدود من الدرجة الأعلى في البلدين.
حضر جلسة المباحثات، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومعالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي المستشار في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
وحضر الجلسة من الجانب العماني، وكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بوهلال البوسعيدي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية محمد بن يوسف الزرافي، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بوهلال البوسعيدي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العمانية.
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