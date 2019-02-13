شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتطوير مهرجان سفاري بقيق والان نبدء بالتفاصيل

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأربعاء المشاركين والداعمين لمهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة والذي اختتم مؤخراً.

وقدم سموه الشكر لكافة الداعمين والعاملين في لجان المهرجان ، مبيناً بأن مهرجان سفاري بقيق يعد من المناشط المباركة في هذه المنطقة ، استطاع أن ينقل الموروث الشعبي القديم ويجسد الماضي العريق للأباء والأجداد للجيل الحالي ، كما أنه استطاع خلال فترة وجيزة أن يحظى بعدد كبير من الزوار من داخل المنطقة ومن خارجها .

ووجه سموه بأن تحظى النسخ القادمة من مهرجان سفاري بقيق بالمزيد من الفعاليات المتنوعة مع أهمية التجديد والتطوير بما يتناسب مع رغبات الزوار وبما يعكس هوية المنطقة وموروثها.

من جهته قدم محافظ بقيق محمد المتحمي الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ورعايته ومتابعته للمهرجان، مبيناً بأن مهرجان سفاري بقيق نظمته اللجنة السياحية بمحافظة بقيق بالتعاون مع بلدية محافظة بقيق وبلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة والمنطقة، وذلك في موقعه على طريق الرياض ــ الدمام السريع ، وشهد زيارة أكثر من 200 ألف زائر وزائرة خلال فترة المهرجان.