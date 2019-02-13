شكرا لقرائتكم شاهد الصور.. عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة أنقذت حياة نازحي الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أبدى مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور علي الأهدل ارتياحه للخدمات الكبيرة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال عياداته الطبية في الساحل الغربي التي تقدم خداماتها للنازحين في مخيمات الخوخة بالحديدة وذلك خلال زيارته اليوم للعيادات.

وتجول الدكتور الأهدل في أقسام وغرف العيادات واستمع إلى شرح مفصل من قبل المشرف على العيادات الدكتور رفعت هيج عن أهمية دور العيادات للنازحين والمرضى في مديرية الخوخة والمديريات المجاورة بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية كالجراحي ومناطق في حيس والتحيتا وأجزاء من بيت الفقية والدريهمي وغيرها.

واطلع على التقارير والإحصائيات التي تعكس حجم الخدمات التي تقدمها عيادات المركز الملك سلمان للإغاثة للنازحين.

وقال الأهدل في تصريح عقب الزيارة : لمست ارتياحاً كبيراً في أوساط النازحين الذين أكدوا أن هناك اهتماماً صحياً وإغاثياً من المركز ، الذي يأتي ضمن المساعي الإنسانية للمملكة العربية السعودية لدعم ومساندة أشقائهم اليمنيين وتحديدًا أبناء محافظة الحديدة والنازحين منهم، معربًا عن ارتياحه لماتقوم به عيادات المركز من خلال تقديم الخدمات الطبية الجيدة للمرضى والذين بلغ عددهم حتى 31 يناير من العام الجاري 48,361 مستفيد من خدمات عيادات وأقسام الطوارئ والباطنية والنساء والولادة والتحصين والتغذية والمختبر والصيدلية.

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