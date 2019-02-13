11 وظيفة إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

: أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى: . محلل أول أمن تقنية المعلومات (الظهران). . أخصائي طب الطوارئ (الظهران). . أخصائي طب الطوارئ (الأحساء). . أخصائي طب الطوارئ (عدد وظيفتين/ الظهران). . أخصائي أمراض الكلى (الظهران). . أخصائي الأمراض العصبية (الظهران). . أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء). . أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران). . أخصائي أطفال عناية مركزة (الظهران). . أخصائي علم الأمراض (الظهران). وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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