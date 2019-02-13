السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية والأمنية، إذ أشادت بسيطرة الجيش الليبي على حقل الشرارة وعدد من المناطق التي كانت تعبث بها الجماعات الإرهابية وعصابات المعارضة التشادية.

وأشارت إلى مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

وأخبرت الصحف عن لقاء وفد بريطاني من وزارتي الخارجية والدفاع، برئاسة السفير، فرانك بيكر، بالقائد العام المشير خليفة حفتر، مؤكدًا دعم بريطانيا للقوات المسلحة في عملياتها لإعادة الأمن والاستقرار في جنوب ليبيا.

وأشارت إلى اجتماع وكيل وزارة الداخلية الليبي العميد خالد مازن مع المشرف العام على تسيير بنود الاتفاق المشترك للبرنامج الإنمائي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتم استعراض عدد من النقاط الخاصة ببنود الاتفاق المشترك.

ورصدت صحف ليبيا تأكيد عدد من قادة وزعماء التبو بالجنوب الليبي وقوفهم إلى جانب الجيش وقيادته في حربه التي يخوضها ضد المتمردين في عدد من مناطق الجنوب.

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07:40ت م

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طرابلس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع العسكرية والأمنية، إذ أشادت بسيطرة الجيش الليبي على حقل الشرارة وعدد من المناطق التي كانت تعبث بها الجماعات الإرهابية وعصابات المعارضة التشادية.وأشارت إلى مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.وأخبرت الصحف عن لقاء وفد بريطاني من وزارتي الخارجية والدفاع، برئاسة السفير، فرانك بيكر، بالقائد العام المشير خليفة حفتر، مؤكدًا دعم بريطانيا للقوات المسلحة في عملياتها لإعادة الأمن والاستقرار في جنوب ليبيا.وأشارت إلى اجتماع وكيل وزارة الداخلية الليبي العميد خالد مازن مع المشرف العام على تسيير بنود الاتفاق المشترك للبرنامج الإنمائي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتم استعراض عدد من النقاط الخاصة ببنود الاتفاق المشترك.ورصدت صحف ليبيا تأكيد عدد من قادة وزعماء التبو بالجنوب الليبي وقوفهم إلى جانب الجيش وقيادته في حربه التي يخوضها ضد المتمردين في عدد من مناطق الجنوب.// انتهى //07:40ت م0006

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