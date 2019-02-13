” الصحة ” تكشف مدى خطورة مياه زمزم على مريض السرطان

: كشفت وزارة الصحة، مدى صحة خطورة شرب مياه زمزم على مريض السرطان. وتسائل مواطن عن تصريحات الدكتورة خولة الكريع، حين قالت إن شرب ماء زمزم ضارّ على مريض السرطان؛ نظراً لارتفاع نسبة ملوحته. وردَّت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص لتلقي شكاوى المرضى، قائلة : ” لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكِر، وبشكل عام يُنصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية ” . يذكر أن الدكتور خولة، كانت قد صرَّحت خلال حديثها لبرنامج ” في الصورة ” بأنه يمكن الاستشفاء روحياً بماء زمزم من خلال الاغتسال به ونحوه..، موضحة أن نسبة ملوحة ماء زمزم عالية، مما يؤثر سلباً على مرضى السرطان.



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