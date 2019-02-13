فيتامينات مفيدة لصحة العين.. تعرف عليها

: عادة ما يتم الحفاظ على صحة العينين من خلال إجراء اختبارات منتظمة، غير أن الخبراء ينصحون باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة للحفاظ على صحة البصر. ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يجب تناولها للحفاظ على صحة العينين، على النحو التالي: １- فيتامين E يعزز هذا الفيتامين الجهاز المناعي ويساعد على الحفاظ على الجلد والعينين. وقد أظهرت دراسة استمرت لسبع سنوات بأن فيتامين E يقلل من خطر تقدم حالة الضمور البقعي الذي يصيب العينين. كما تشير دراسات أخرى إلى أن النظام الغذائي الذي يحتوي على فيتامين E يمكن أن يساعد في الحؤول دون الإصابة بإعتام العين. ２- فيتامين D إن الحصول على ما يكفي من فيتامين D يعد أمراً حاسماً للحفاظ على صحة العين، فبحسب أخصائية التغذية ربيكا ريشليك كنغ، فإن الفيتامين يساعد على تقليل أعراض جفاف العين، وتحسين الرؤية وتقليل التهاب الشبكية. ３- الزنك يعتبر الزنك عنصراً بالغ الأهمية لمنع التنكس البقعي، كما أنه يساعد على تحويل فيتامين A إلى شبكية العين، والحماية من العمى الليلي، إضافة إلى أنه ضروري للغاية لامتصاص المغذيات والتخلص من النفايات..، ما يساهم في الحد من الالتهابات.



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