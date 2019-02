: كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ديكين في أستراليا أن أقراص فيتامين سي (C) يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وفق ما ذكرت صحيفة “ذات هيرالد”، الاثنين. ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية السكري والسمنة، أن تناول جرعتين من 500 ملغ يوميا، يمكن أن تخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم وتقلل من ارتفاعه بعد الوجبات لدى مرضى السكري من النوع الثاني. وقال البروفيسور جلين وادلي، وهو أستاذ مشارك في البحث: “وجدنا أن ارتفاع سكر الدم لدى المشاركين قد انخفض بعد الوجبات بنسبة 36 بالمئة”. وأضاف: “هذه أخبار إيجابية للغاية، حيث أن فرط سكر الدم هو أحد العوامل الخطيرة لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري (النوع الثاني)”. ويوجد في أستراليا وحدها أكثر من مليون و200 ألف شخص مصابون بمرض السكري (النوع الثاني)، وهو أحد أمراض السكري الشائعة في دولة مختلفة عبر العالم. وأوضح وادلي أنه بإمكان خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين (C) أن تواجه المستويات العالية من السكر في الدم لدى مرضى السكري (النوع الثاني). وأشار إلى أن “فوائد أقراص فيتامين (C) بإمكانها أيضا التخفيف من أمراض شائعة مصاحبة للسكري مثل ارتفاع ضغط الدم”. وأكد وادلي أن المشاركين في الدراسة..، الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفضت لديهم أيضا مستويات ضغط الدم أثناء تناول أقراص فيتامين (C).



كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: “فيتامين C” يساعد في خفض مستويات السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.