الخضيري يحذر: لا تدمنوا الكبسة

: شدد الطبيب والباحث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على ضرورة عدم إدمان تناول الأرز والكبسة واللحم؛ وذلك لخطورتهم الصحية على جسم الإنسان. وقال الخضيري: إن إدمان تناول الأرز والكبسة واللحم، قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الناتجة عن سوء التغذية. والكبسة هي وجبة من الوجبات التي تتكون أساسًا من الأرز طويل الحبة والتي تقدم في دول الخليج، وتعد هي الوجبة الرئيسية في المملكة..، وغالبًا ما تكون الكبسة مطهوة مع لحم الضأن أو الماعز أو مع الدجاج ويوضع معها اللحم والسمن والمكسرات والزبيب، وتعتبر ألذ بلحم الضأن الصغير.



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