مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1440/6/8 هـ الموافق 2019/02/13 م واس

الثلاثاء 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م.

05:51ت م

0342



www.spa.gov.sa/1885081 الثلاثاء 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م.05:51ت م0342

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