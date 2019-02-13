السعودية اليوم / الأمم المتحدة تكشف عدد الوفيات سنويًا بسبب الغذاء الملوث



الأمم المتحدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واس

كشفت الأمم المتحدة اليوم عن أن الغذاء الملوث يتسبب في وفاة 420 ألف شخص كل عام وإصابة أكثر من 600 مليون بالأمراض، داعيةً المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون لجعل الأغذية أكثر أمنًا في كل مكان.

وأكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" خوسيه غرازيانو دا سيلفا في كلمته أمام المؤتمر الدولي الأول للسلامة الغذائية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الذي تنظمه "الفاو" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي، أن مسألة حماية غذائنا هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مضيفًا من الضروري أن نعمل معًا من أجل رفع مستوى سلامة الأغذية في جداول الأعمال السياسية الوطنية والدولية.

وأكد دي سيلفا خلال كلمته أمام ممثلي 130 دولة مشاركة في المؤتمر، عدم إمكانية تحقيق الأمن الغذائي دون ضمان سلامة الغذاء، واصفًا المؤتمر بأنه فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز الالتزامات السياسية والمشاركة في الإجراءات الرئيسية في هذا المجال.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء، على الحاجة الماسة لاستئصال الأغذية الملوثة من الاستهلاك الإنساني.

// انتهى //

05:48ت م

0341



الأمم المتحدة 07 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 12 فبراير 2019 م واسكشفت الأمم المتحدة اليوم عن أن الغذاء الملوث يتسبب في وفاة 420 ألف شخص كل عام وإصابة أكثر من 600 مليون بالأمراض، داعيةً المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون لجعل الأغذية أكثر أمنًا في كل مكان.وأكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" خوسيه غرازيانو دا سيلفا في كلمته أمام المؤتمر الدولي الأول للسلامة الغذائية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الذي تنظمه "الفاو" بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي، أن مسألة حماية غذائنا هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، مضيفًا من الضروري أن نعمل معًا من أجل رفع مستوى سلامة الأغذية في جداول الأعمال السياسية الوطنية والدولية.وأكد دي سيلفا خلال كلمته أمام ممثلي 130 دولة مشاركة في المؤتمر، عدم إمكانية تحقيق الأمن الغذائي دون ضمان سلامة الغذاء، واصفًا المؤتمر بأنه فرصة للمجتمع الدولي لتعزيز الالتزامات السياسية والمشاركة في الإجراءات الرئيسية في هذا المجال.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء، على الحاجة الماسة لاستئصال الأغذية الملوثة من الاستهلاك الإنساني.// انتهى //05:48ت م0341

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