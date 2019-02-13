شاب يحفر الأرض بحثاً عن الفقع فتفاجأ بشيء غير متوقع

: تفاجأ عددٌ من الشبان بثعبان صغير يختبئ تحت الأرض أثناء بحثهم عن الفقع في إحدى مناطق شمال المملكة. وأظهر مقطع فيديو متداول أحد الشبان وهو يقوم بالحفر بيديه بحثاً عن الفقع، وإذ به يتفاجأ بثعبان مختبئ تحت طبقات التراب. ويعيد هذا المقطع للأذهان..، مقطع فيديو مشابهاً تم تداوله في 2014.



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