تركي آل الشيخ يُعلن إنشاء أكاديمية لكرة القدم بالتعاون مع جيسوس

: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري، إنشاء أكاديمية لكرة القدم في الرياض، بالتعاون مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال. وذكر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر: اخترت الرياض لإنشاء الأكاديمية بموقع مساحته تتجاوز الـ100 ألف متر مربع، وسأتقدم بأخذ الرخص اللازمة لإنشاء الأكاديمية من أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة ولاستكمال الإجراءات من الجهات المعنية. وأضاف آل الشيخ: ستكون الأكاديمية مجانًا للسعوديين ولمواليد السعودية والمقيمين فيها وأحلم بأن يتخرج من هذه الأكاديمية نجوم يمثلون المنتخب السعودي والمملكة في الدوريات العالمية. ويذكر أن جورجي جيسوس كان رحل عن تدريب نادي الهلال في الفترة الأخيرة..، ليتولى المدرب الكرواتي زوران ماميتش تدريب الفريق الهلالي خلفًا له.



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