بالصور.. كشافة تعليم الطائف تشارك في مؤتمر «الكشفية وحماية البيئة» بالرياض

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي «الكشفية وحماية البيئة» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويجري تنظيم المؤتمر من خلال جمعية الكشافة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل البيئي والتطوعي بالرياض ويستمر لمدة يومين .

وزار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي وضيوف المؤتمر ركن كشافة تعليم الطائف، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد بن رويجح الذويبي ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ورئيس قسم النشاط الكشفي عبد الله عسيري ومشرفي النشاط الكشفي؛ حيث تم شرح تجارب كشافة الإدارة في خدمة البيئة وتقديم الهدايا التي أعدتها الادارة لضيوف المؤتمر.

ويناقش المؤتمر عددًا من البحوث والدراسات الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها وعرض التجارب التي نفذتها الكشافة في حماية البيئة وإنمائها.

كانت أبرز جهود جمعية الكشافة العربية السعودية مؤخرًا، هي مشاركتها في نوفمبر الماضي، في القمة العالمية للتسامح في مدينة دبي، بحضور نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقدم - خلال القمة الأمين العامّ المساعد للشؤون الفنية بالجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي- والجوال معاذ بن محمد النجيفان، ورقة عمل عن دور المشروع الكشفي العالمي رسل السلام في نشر ثقافة السلام بين شباب العالم، وتعزيزه لمفاهيم الصداقة بين الشعوب كافة، على اختلاف معتقداتهم، والدعوة الى إقامة المناسبات الشبابية لصناعة ثقافة التسامح والمحبة والسلام بينهم.

وتركز خطط المشاركين من الشباب السعوديين في جميع المؤتمرات الكشفية التي تعقد في داخل المملكة وخارجها، على اكتسابهم مهارات جديدة فاعلة في مجالات متعددة، وأصدقاء جدد من مناطق مختلفة من العالم، مع تفعيل الحوار بينهم، فضلا عن تبادل الثقافات المختلفة ومفاهيم العيش بسلام بين شباب شعوب العالم كافة.

كما ترتكز ثقافة العمل الكشفي على بذل الجهود الضامنة لتفعيل دور الكشافة في نشر مفاهيم السلام العالمي، واتخاذ السبل الكفيلة بوضع الحلول المناسبة للتحديات الراهنة التي تواجه الشباب وتعميق أواصر الصداقة والأخوة بينهم بما يمكنهم من التغلب على التحديات فضلا عن تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق.