شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يرأس اجتماع «الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقصر الصفا في مكة المكرمة مساء أمس، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المسؤولة عن تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف إلى الارتقاء والنهوض بكافة الأعمال والخدمات وإنشاء منظومة مستدامة تشمل في مخططاتها العنصر البشري والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي بشكل عام ويكون الحرم المكي والمشاعر المقدسة في قلبه.

وناقش مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الاجتماع العديد من الموضوعات والمشروعات المرتبطة بالهيئة وأولها مشروع التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف، حيث تم استعراض مستويات الإنجاز وعناصر المشروع، وتم التطرق إلى ما يتم من جهود تنسيقية بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م. عبدالرحمن عداس، عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيرا إلى أن الهيئة سوف تقوم بالعمل على عدد من الموضوعات الهيكلية التي تشمل إدارات الحرم المكي الشريف، والنقل العام والطرق، والمرافق العامة في المشاعر المقدسة، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في عدد من المشروعات التمكينية التي تشمل مشروع رؤى الحرم وتطوير المشاعر المقدسة ومعالجة وتطوير الأحياء العشوائية، بالإضافة إلى دعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن. تلا ذلك زيارة إلى الحرم للاطلاع على حالة المشروع.