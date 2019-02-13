شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مستودعين مخالفين بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام مستودعين مخالفين للأنظمة وأتلفت 1000 كلغم من المواد الغذائية غير الصالحة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ الأطعمة كاللحوم وغيرها، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #غذاؤكم_أمانة.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري: إن الحملة أسفرت عن إغلاق مستودعين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات تمثلت في سوء حفظ وتخزين واستخدام الارتدادات المكشوفة وتكديس الأغذية فيها.

وتابع الشمري: إنه تم ضبط مستودع آخر مخالف للأنظمة والاشتراطات، وذلك من خلال استغلال الارتدادات والممرات الجانبية للمستودع من قبل العاملين بإقامة حظيرة لتربية المواشي والدجاج، مؤكدا أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستودع.

وأبان بأنه تم تشكيل لجنة للكشف على المستودعات الغذائية والثلاجات المخصصة لحفظ اللحوم والأطعمة، وذلك بهدف التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.

ودعا الشمري جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق مركز 940.