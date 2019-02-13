شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستقبل نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة أمس الدكتور طامس الحمادي، وذلك بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وانتهاء فترة عمله مديرا عاما لفرع الهيئة بالمنطقة.

وقدم سموه الشكر للدكتور الحمادي على الجهود التي بذلها في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة وما قدمه هو وزملاؤه من جهود للارتقاء بجودة العمل، مباركاً له سموه تعيينه الجديد، ومتمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه.

فيما نقل الدكتور الحمادي تحيات محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي وشكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته التي تهتم بالمواطن وصحته وسلامته، وكذلك ما يلقاه فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية من متابعة واهتمام من سموه.