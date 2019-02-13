شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة الشرقية تناقش خطط النهوض بالثروة الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

زار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري مكتب فرع الوزارة بمحافظة القطيف خلال جولة تفقدية، اطلع فيها على شرح موجز عن أعمال المكتب خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية للنهوض بالثروة الزراعية والحيوانية، ممثلة في التقليل من هدر المياه المستخدمة في عمليات الري، والتحول السريع إلى نظام الري بواسطة التنقيط في كافة مشاريع الإنتاج الزراعي، والتغلب على صعوبات التحول إلى نظام الزراعة العضوية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة البرية والبحرية للمحافظة.

ووجه المطيري كلمة حث فيها على تحفيز المزارعين على خوض تجربة الزراعة العضوية والمائية وتوسعة النشاط في فتح مشاريع الإنتاج الحيواني التي تتركز في إنتاج الدواجن.

واختتم زيارته بجولة في ربوع معرض الصور الدائم والمقام بمدخل مبنى المكتب، والذي يبرز عمليات خدمة النخيل، كما يبرز أهمية النخيل وتوارثه من جيل إلى جيل، وأبدى المطيري إعجابه بما يحتويه المعرض، خاصة التدرج الهرمي لصناعة الكمبوست، كما حث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء وتقديم خدمة مميزة للمستفيدين.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها م. المطيري للمكاتب والوحدات التابعة للفرع لتفقد سير العمل بها والوقوف على مدى جاهزيتها لخدمة المستفيدين من أبناء المنطقة.