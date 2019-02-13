شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يثمن تدشين «رؤية العلا» وميناء الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

قمر الاتصالات السعودي «إنجاز وطني» تحقيقا لرؤية المملكة 2030

تمكين الشباب من تقنيات تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية

رفع مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية.

وأكد المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جلسته بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أن زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحرم أمس الأول، للاطلاع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، تجسد هذا الاهتمام والرعاية بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها.

وثمن المجلس تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ميناء الملك عبدالله ورعايته حفل الافتتاح الرسمي له خلال زيارة سموه لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، ورعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا حفل تدشين «رؤية العلا» للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، وإطلاق سموه محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا لاستعادة التوازن الطبيعي في المنطقة.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء ثمن نجاح إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات "1 SGS" للفضاء من مركز غويانا الفرنسي للفضاء الذي يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوكا للمملكة، ويتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة، ويهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية كخطة استراتيجية وطنية لتلبية احتياجات المملكة وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا الوسطى، ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الإنجاز الوطني الذي يعد نتاجا لدعمهما الكبير -حفظهما الله-، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة وزيادة المحتوى المحلي وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.