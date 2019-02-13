شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 9 أشهر.. وفاة رائد ما زالت غامضة والان نبدء بالتفاصيل
ويضيف: رغم المحاولات والاتصالات المتكررة مع مرور غرب الدمام إلا أن ذلك لم يساعدنا لمعرفة كيف وقع الحادث ومن المتسبب فيه، علما بأن شقيقي كان على رأس عمله وقت الحادث.
وقال: وجدت في موقع الحادث قطعة أنوار خلفية يعتقد أنها لسيارة كبيرة (شاحنة)، متسائلا كيف يكون هذا الطريق حيويا ورئيسيا ولا توجد فيه كاميرات أو شاهد على الحادث، متمنيا معرفة من المتسبب في الحادث.
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