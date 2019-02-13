شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 13 في انقلاب حافلة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الإصابات نتج عنها 4 حالات وفاة بالموقع بعد الكشف عليها و9 إصابات؛ منها إصابة خطيرة، و3 إصابات متوسطة، ومثلها بسيطة نساء، وثلاث إصابات رجال جميعها من الجنسية الآسيوية، تم التعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكولات الإسعافية، وتم نقل الإصابات لمستشفى الملك فهد بالباحة ونقلت فرقتان من إسعاف الصحة إصابتين، وإصابة نقلت عن طريق وسيلة أخرى.
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