شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 19 شخصا في حريق شقة سكنية والان نبدء بالتفاصيل

تعرض 19 شخصا إلى إصابات وحالات من الاختناق والهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الفيحاء بمحافظة جدة بينهم 8 حالات متوسطة الخطورة. وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا فجر أمس الأول عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة حادث الحريق عن طريق خمسة فرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري بعد إخلاء فرق الدفاع المدني للشقة من المصابين.

وأضاف أبوزيد: إنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات: 11 حالة عولجت بالموقع، وتم نقل 8 حالات متوسطة الخطورة على إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق، إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة.