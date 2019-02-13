شكرا لقرائتكم أسعار النفط ترتفع 1% بعد تعهد المملكة بمزيد من تخفيضات الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها خفضت إنتاجها بشدة في يناير، بينما قالت المملكة إنها ستتجاوز تخفيضات إنتاجها بما يزيد على نصف مليون برميل يوميًّا في مارس آذار.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 91 سنتًا، بما يعادل 1.5 بالمائة، لتبلغ في التسوية 62.42 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتًا، أو 1.3 بالمائة، إلى 53.10 دولار للبرميل.

وتقلص المعروض في السوق بفعل خفض إنتاج أوبك وحلفائها الساري حتى نهاية يونيو، على الرغم من زيادة إمدادات دول أخرى، وبشكل أساسي الولايات المتحدة.

وقالت المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم: إنها ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 9.8 مليون برميل يوميًّا في مارس، وهو ما يزيد على تعهدها الأصلي بأكثر من نصف مليون برميل يوميًّا.

وأعلن وزير الطاقة، خالد الفالح، ذلك في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها أمس الثلاثاء، حيث تسعى المملكة لدفع أسعار النفط للصعود، للمساهمة في تمويل خطة تحول اقتصادي.

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