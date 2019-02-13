شكرا لقرائتكم لقاءات ومعرض ومؤتمر.. الوفد الإعلامي الاستباقي يمهد لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - إسلام أباد

أجرى الوفد الإعلامي الاستباقي لزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، عدة لقاءات متميزة مع عدد من المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى، حيث ألقت الضوء على الجوانب المهمة للزيارة وأهميتها الكبيرة، وعكست الآمال المعلقة عليها في تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية، وتطوير التعاون بين البلدين.

وضمن اللقاءات التي أجراها الوفد الإعلامي الاستباقي، وزير المالية الباكستاني أسد عمر، ووزير الموانئ الباكستاني الذي قدم شرحًا مستفيضًا عن ميناء جوادر ومشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستانية.

كما تحدث وزير الموانئ الباكستاني عن أهمية إنشاء مصفاة نفط سعودية في جوادر.

كما أجرى الوفد أيضًا لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وذلك بعد افتتاح معرض العلاقات السعودية الباكستاني، والذي تم نقله حيًّا على الهواء عبر جميع القنوات الباكستانية، ثم شارك بعدها الإعلامي السعودي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد افتتاح المعرض السعودي الباكستاني.

وحرص الوفد الإعلامي على التقاط صورة جماعية مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، فيما أجرى وزير الإعلام الباكستاني حوارًا مع قناة الإخبارية، وحاورت قناة روتانا وزير الإعلام هناك، فيما استضافت قناة العربية وزير خارجية الدولة المُضيفة.

ومن المتوقع أن يصل الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان خلال أيام، على الرغم من أنه لم يتم الكشف رسميًّا عن تاريخ وصوله، إلا أنه متوقع أن يكون يوم السبت أو الأحد.



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