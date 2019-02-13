شكرا لقرائتكم كيف ردت الإسكان على مواطن طالبها باستخدام التقنيات الحديثة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب مواطن وزارة الإسكان بالتنوع في المشاريع السكنية التي تقدمها؛ حتى يحصل كل المواطنين على السكن الملائم لهم، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتكون الإنتاجية بشكل أكبر.

وردت وزارة الإسكان بالتأكيد على أن تحفيز واعتماد تقنيات البناء الحديث والمبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطينها في المملكة هي أحد مستهدفات الوزارة، وستعمل على إيجاد أنسب الحلول وتوفيرها لتحقيق الرفاهية والازدهار، موضحةً أنها تستقبل الآراء والمقترحات على الرابط هنا

في سياق متصل، أطلقت وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، 3 مشاريع سكنية جديدة للفلل الجاهزة، ضمن مشاريع الوزارة في منطقتي تبوك والقصيم، تسهم هذه المشاريع مجتمعة في توفير 564 وحدة سكنية جاهزة للسكن، ودعا برنامج “سكني” جميع المستفيدين المرشحين في تلك المناطق والراغبين في التملك ضمن مشاريع الوزارة إلى زيارة المعارض المخصصة للحجز في مواقع المشاريع.



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