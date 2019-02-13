شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يبحث التعاون مع اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أمس (الثلاثاء) في الرياض، سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وجرى خلال الاستقبال، بحث آفاق التعاون الثقافي بين البلدين.