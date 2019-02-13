شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية وأمطار على 9 مناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها أمس (الثلاثاء)، نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خصوصاً خلال النهار، وكذلك انخفاضاً في درجات الحرارة من اليوم (الأربعاء) حتى السبت القادم.

وتشمل التقلبات مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، حائل، المدينة المنورة، ومنطقة مكة المكرمة (تربة، رنية، الخرمة، جدة، ذهبان، رابغ، خليص، الكامل، وبحرة) من يوم الأربعاء إلى الجمعة، فيما تتأثر مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران يومي الخميس والجمعة.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر، طريف، رفحاء، يومي الخميس والجمعة، وسكاكا، والقريات، وطبرجل، وعلى تبوك ومحافظاتها في التوقيت ذاته، وكذلك على منطقة المدينة المنورة يوم الخميس، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، الرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع من الخميس إلى السبت، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من الخميس إلى السبت، وانتهاء بأبها ومحافظاتها، والباحة ومحافظاتها، والدمام ومحافظاتها في التوقيت ذاته.