شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في البرتغال: ترقيتي حافز لبذل العطاء للوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه على وظيفة (سفير) بالمرتبة الـ15. وأعرب بخش عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة. وقال إن هذه الترقية الملكية الكريمة ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.



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