شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اختناق 19 شخصاً في حريق شقة سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أُصيب 19 شخصاً بحالات اختناق وهلع نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي الفيحاء في جدة، بينهم حالة متوسطة الخطورة.

وأكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة عبدالله أحمد أبو زيد، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغاً فجر أمس (الثلاثاء)، عن اندلاع حريق في شقة سكنية، وعلى الفور تمت مباشرة الحادثة عن طريق خمس فرق إسعافية مع القائد الميداني عبدالرحمن العمري، بعد إخلاء فرق الدفاع المدني للشقة من المصابين.

وأضاف: «قدمت الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، 11 حالة عولجت بالموقع، و8 متوسطة الخطورة نلقت إلى مستشفى الملك فهد العام ومستشفى شرق جدة، إثر استنشاق الأدخنة المتصاعدة من الحريق».