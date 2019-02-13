شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات بكورونا.. و«الصحة»: مخالطة الإبل السبب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

فيما سجلت وزارة الصحة أمس الأول إصابة 7 أشخاص بفايروس كورونا في وادي الدواسر وبريدة، أرجع مركز القيادة والتحكم الزيادة الملحوظة في حالات الإصابة ب «كورونا»، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في محافظة وادي الدواسر، وعدد من المناطق إلى كثافة مخالطة الإبل، خاصة في موسم ولادتها وتنقلها خلال هذه الفترة.

وأكد المركز مباشرة الصحة في التعامل مع هذه الزيادة في الحالات، من خلال حصر المخالطين للحالات الإيجابية في المنشآت الصحية، وفي المجتمع، وطبّقت الإجراءات الوقائية والعلاجية المتعارف عليها.

وأوضح المركز أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة رصدت أثناء الاستقصاء الوبائي عدداً من العينات الإيجابية لفايروس «كورونا» في الإبل، كما قامت ووزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء فحوص مسحية للإبل في المناطق التي شهدت تسجيل حالات بين البشر واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة.

ودعا مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير الوقائية عند مخالطة الإبل ومحيطها، والحرص على تطهير اليدين وارتداء أدوات واقية عند التعامل مع إفرازات الإبل ومخلفاتها.

وصنفت عدوى المصابين الـ 7 بثانوية مكتسبة داخل منشأة صحية ومخالطة منزلية وأولية (مخالطة للإبل)، وأخضع 4 منهم للعلاج بالعزل المنزلي فيما نومت ثلاث حالات في المستشفى.

وأوضحت الوزارة عبر موقع مركز القيادة والتحكم، أن 6 من الحالات ذكور وأعمارهم (71، 27، 66، 44، 39،28) وحالة واحدة لسيدة تبلغ (37) عاما.