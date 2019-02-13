شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: ضبط طبيب يعمل دون ترخيص رسمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ضبطت الشوؤن الصحية في المدينة المنورة، بالتعاون مع الشرطة، عربياً يمارس مهنة الطب دون ترخيص رسمي.

وحسب المتحدث باسم الشؤون الصحية في المدينة حاتم سمان لـ«الخليج 365»، أن الشخص المضبوط جاء على كفالة زوجته (طبيبة أسنان تعمل في أحد المراكز الصحية في حائل)، وروج لنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «أجرى أحد المواطنين اتصالاً بالطبيب لعلاج والده وبعد الكشف عليه منحه الطبيب العلاج (حقن) دون إجراء تحليل أو أشعة، واختلف مع الأسرة على مبلغ العلاج وغادر إلى حائل، فيما قدمت الأسرة بلاغاً لوزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني 937 وتم التعامل فوراً مع البلاغ عبر إدارة الالتزام بصحة المدينة، للكشف عن الطبيب الذي يحمل شهادة طبية يتوقع أن تكون مزورة», وتابع سمان «تم عمل كمين بعد إقناع الطبيب بالعودة إلى المدينة المنورة، وضُبط أثناء وجوده مع الأسرة وهو يحمل حقيبة بها أدوية وحقن ومنشطات جنسية، وتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة مزوالة مهنة الطب دون ترخيص رسمي».