شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: ملتزمون بأهداف التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك لدى اطلاعه خلال جلسته التي عقدها أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة، بالرياض، على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، من بينها نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي اختتم أعماله في واشنطن.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، وما تم خلالها من بحث لسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وما شهدته الزيارة من توقيع مذكرة تفاهم واتفاقين بين حكومتي البلدين، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تحظى به مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة من اهتمام ورعاية، مؤكداً أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للحرم أمس الأول (الإثنين) للاطلاع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة، يجسد هذا الاهتمام والرعاية بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ثمن تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ميناء الملك عبدالله ورعايته حفل الافتتاح الرسمي له خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص، ورعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا حفل تدشين «رؤية العلا» للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة، وإطلاقه محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا لاستعادة التوازن الطبيعي في المنطقة.

كما ثمن المجلس نجاح إطلاق القمر السعودي الأول للاتصالات (1 ـ SGS) للفضاء من مركز غويانا الفرنسي للفضاء، الذي يعد أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة، ويتم تشغيله والتحكم به من خلال محطات أرضية في المملكة، ويهدف إلى تأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية كخطة إستراتيجية وطنية لتلبية حاجات المملكة وتقديم خدمات الاتصالات بمواصفات متطورة لاستخدامها من قبل القطاعات الحكومية، وبمواصفات تجارية لبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا وآسيا الوسطى. ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الإنجاز الوطني الذي يعد نتاجاً لدعمهما الكبير، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين التقنيات الإستراتيجية في المملكة وزيادة المحتوى المحلي وتمكين الشباب السعودي من العمل على التقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية. وبين أن المجلس اطلع بعد ذلك على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، من بينها نتائج الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، الذي اختتم أعماله في واشنطن، مجدداً التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف هذا التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي، وبما يحقق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء كافة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء أصدر قرارات عدة شملت تعيين المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم (نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة) في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحاط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

توقيع بروتوكول ومذكرة للتجارة بلا عوائق مع الصين

فوض مجلس الوزراء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن توقيع (بروتوكول) يقضي بتعديل الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين الحكومة السعودية والحكومة الصينية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه في شأن التعديل، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في الصين لتشجيع التجارة بلا عوائق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، كما فوضه بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع اتفاق توفير أساتذة للغة الصينية بين الجامعة والمركز الرئيس لمعهد (كونفوشيوس) في الصين، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم في الطاقة والآثار مع باكستان

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- باستكمال التباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشاريع مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجالات تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وقطاع الثروة المعدنية، والتوقيع عليها.

كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وإدارة علم الآثار والمتاحف في جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مجلس أعلى للتنسيق السعودي - الهندي

فوّض مجلس الوزراء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الهندي، بالتوقيع على اتفاق إنشاء المجلس، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمجلس وحوكمته المقترحة.

كما فوّض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين الهيئة السعودية وهيئة الإذاعة الهندية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاق بين البلدين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

فيما فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوّض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

«تعاون ضريبي» في مبادرة الحزام

قرر مجلس الوزراء انضمام المملكة إلى آلية التعاون بين الإدارات الضريبية في مبادرة الحزام والطريق بصفة (مراقب)، وقيام وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -أو من ينيبه- باتخاذ ما يلزم في شأن الانضمام.

وفوض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ونظيرتها في إندونيسيا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويضات لاتفاقيات مع كوريا

ترقيات لسفير وللمرتبتين الـ 14 والـ 15

فوًض مجلس الوزراء وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة، ووزارة الصحة والرفاه في كوريا للتعاون في مجال التأمين الصحي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوّض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.وافق مجلس الوزراء على ترقية عادل بن عبدالرحمن بخش، على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية، كما وافق على ترقية كل من المهندس إبراهيم بن صالح الزامل إلى وظيفة مدير مركز المشاريع الهامة والتخطيط بأمانة منطقة الرياض، وسعود بن عبدالله العبيسي إلى وظيفة وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة الرياض، ومحمد بن إبراهيم بن محمد الشثري إلى وظيفة (مدير أعمال لجنة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميعهم بالمرتبة الخامسة عشرة.

فيما شملت الترقية إلى المرتبة الـ14 كلا من مخضور بن خضر بن محمد الصحفي إلى وظيفة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأمانة محافظة جدة، ومحمد بن مسفر بن محمد الدهاسي إلى وظيفة مدير عام مكتب الوزير بوزارة الاقتصاد والتخطيط.