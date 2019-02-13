شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن فهد: «رؤية العلا» تستثمر التنمية المكانية والبشرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز أن تدشين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤية العلا يشكل بداية مرحلة مهمة من مراحل الاستثمار النوعي الذي يجمع بين التنمية المكانية والبشرية وحماية التراث الطبيعي للمنطقة، وتحقيق جانب مهم من رؤية المملكة 2030، التي تركز على تفعيل دور القطاع السياحي وتعزيز البرامج البيئية واستثمار المقومات الطبيعية.

وأوضح أن القيادة الحكيمة؛ ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، تسعى لتطوير كافة المناطق وخلق شراكات عالمية مع خبراء ومختصين وشركات قادرة على الاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال: «مشاريع التنمية والخير تتوالى في بلادنا، ومنها ميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر، الذي يعتبر من أهم أدوات تمكين المملكة في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أنه يشكل أداة فاعلة في تحفيز الاقتصاد من خلال توفير البنية التحتية المعززة للتدفقات التجارية وتعزيز الصناعة».