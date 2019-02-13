شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 10 آلاف حكم في دعاوى الحضانة والزيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-

نظرت محاكم الأحوال الشخصية في مختلف المناطق أكثر من 10 آلاف قضية متعلقة بالحضانة وزيارة الأطفال خلال العام الحالي.

وكشفت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل صدور 10061 حكماً في دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بهما من محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة منذ بداية العام الهجري الحالي. وبحسب المنصة، فقد استحوذت 3 مناطق على قائمة الأكثر إصداراً لأحكام الحضانة والزيارة خلال الفترة بنسبة 74%، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بعدد 4074 حكماً، تلتها منطقة الرياض بـ2235 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ1171 حكماً خلال الفترة. وحلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ745 حكماً، تلتها منطقة عسير بـ387 حكماً، ثم منطقة القصيم بـ320 حكماً، في حين سجلت منطقة جازان 277 حكماً، ومنطقة تبوك 262 حكماً، إضافة إلى 220 حكماً لمنطقة حائل. وجاءت منطقة الباحة في المرتبة العاشرة في عدد أحكام الحضانة والزيارة وما يلحق بهما خلال العام الحالي بـ156 حكماً، تلتها منطقة الجوف بـ102 حكم، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ71 حكماً، في حين تذيلت منطقة نجران القائمة بأقل الأحكام (41 حكماً).

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجه بأن يتم التنسيق والتعاون مع مؤسستين في القطاع غير الربحي تهدفان إلى توفير مراكز متخصصة للتيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة للعائلة ودون الحاجة للتنفيذ في المحاكم أو مراكز الشرط.