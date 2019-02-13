شكرا لقرائتكم خبر عن أطلق «رابطة الموهوبين».. آل الشيخ: نمتلك عقولا مبدعة تحتاج إلى دعم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن تطوير التعليم لا يتوقف، لبناء جيل يمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين، قادر على التعامل مع تحدياته، مشيرا إلى أن أهداف الوزارة ترتبط بتحقيق رؤية 2030، وتنمية القدرات البشرية، وتأهيل جيل من الطلاب يواكب مستجدات العصر ومتطلباته ويتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة. جاء ذلك خلال تدشينه أمس (الثلاثاء) رابطة موهبة للموهوبين والمبدعين. وأعرب الوزير خلال زيارته مقر مؤسسة موهبة عن سعادته بتدشين «رابطة موهبة للموهوبين والمبدعين»، مؤكدا أن الوطن يمتلك عقولاً مبدعة بحاجة إلى رعاية ودعم وتشجيع حتى تستطيع أن تبتكر وتعرض ابتكارها على الآخرين.

من جانبه، أكد الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي أن المبدعين قادرون على امتلاك ناصية المعرفة وتسخيرها وتوليد أفكار وابتكارات واختراعات مفيدة، ليس للمجتمع السعودي فقط وإنما للبشرية بأكملها، وأن الرابطة ستسهم في تعزيز التواصل بين الموهوبين لتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتوفر وسائل تواصل حديثة بينهم.