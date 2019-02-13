شكرا لقرائتكم خبر عن فصل صيفي بجامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) أعلنت جامعة الطائف إقامة فصل صيفي للعام الجامعي الحالي، وفقاً لضوابط ومعايير تضمن الاستفادة القصوى من إقامته وضمان الجودة العلمية، في حين لم تعلن الجامعة هذه الضوابط. ويأتي إجراء الجامعة تفاعلاً مع ما نشر في "الخليج 365" قبل أسبوعين بشأن مطالبة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة عدم إلغاء الفصل الصيفي إثر خطاب لوكيل الجامعة عبدالرحمن الأسمري يشير إلى عدم وجود فصل صيفي هذا العام.

أعلنت جامعة الطائف إقامة فصل صيفي للعام الجامعي الحالي، وفقاً لضوابط ومعايير تضمن الاستفادة القصوى من إقامته وضمان الجودة العلمية، في حين لم تعلن الجامعة هذه الضوابط. ويأتي إجراء الجامعة تفاعلاً مع ما نشر في "الخليج 365" قبل أسبوعين بشأن مطالبة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة عدم إلغاء الفصل الصيفي إثر خطاب لوكيل الجامعة عبدالرحمن الأسمري يشير إلى عدم وجود فصل صيفي هذا العام.

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