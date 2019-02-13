شكرا لقرائتكم خبر عن «وطني»: 80000 خدمة تحت التقييم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أمس (الثلاثاء)، بشكل رسمي تطبيق «وطني» الذي يُعنى بقياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية، ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من مواطن ومقيم وزائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته بهدف دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربة المستفيد.

ويحتوي التطبيق على أكثر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معرّفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة، إضافةً إلى إمكان تقييم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الإلكترونية، فيما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المعرفة حالياً في التطبيق أكثر من 125 خدمة إلكترونية تقدمها 22 منصة إلكترونية حكومية.

ويدعم تطبيق وطني صناعة القرار من خلال 3 أدوات لدعم الأجهزة العامة؛ وهي «لوحة بيانات وطني» التي ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة قريباً، و«التقارير الإلكترونية» التي ستُرفع لمديري مراكز الخدمة بشكل دوري، إضافة إلى «التقارير ربع السنوية» التي تعكس تجربة رضا المستفيد بشكل شامل التي ترفع إلى مجلس الوزراء.

وتتيح «لوحة بيانات وطني» التفاعلية لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة العامة الاطلاع بشكل مباشر على مستوى رضا المستفيد عن الخدمات، فيما تتيح «التقارير الدورية الإلكترونية» لمديري مراكز الخدمة معرفة مكامن الخلل وجوانب القصور، إضافة إلى التفاعل مع مقترحات المستفيد وملاحظاته للعمل على تحسين الخدمات وتطويرها بشكل مباشر، أما «تقرير رضا المستفيد» ربع السنوي يستقي بياناته من تطبيق «وطني» وأدوات قياس رضا المستفيد الثلاثة الأخرى التي اعتمدها المركز وهي «الاستبيانات، والمتسوق الخفي ومجموعات التركيز»، ويرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بشكل ربع سنوي ويشارك مع رؤساء الأجهزة ويعقد لها جلسات مراجعة.