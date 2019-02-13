شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يطلع على خطط «القسم النسائي» بمعهد الإدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على خطط الفرع النسوي بمعهد الإدارة العامة بالمنطقة وما يحتويه من برامج لتدريب وتأهيل الكوادر النسائية، وما يقدمه من بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة مضافة، وكذلك الخدمات المعرفية التي يسهم بها الفرع في نشر الفكر والممارسات الإدارية السليمة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الثلاثاء) مديرة عام فرع معهد الإدارة العامة النسوي بالمنطقة الشرقية الدكتورة حصة بنت عبدالله العقيل، ومنسوبات المعهد. وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية تطوير واستحداث البرامج التدريبية التي تتواكب مع تطورات واحتياجات الجهات، وتلبي حاجتها في سوق العمل.

من جهتها، قدمت الدكتورة حصة العقيل شكرها وتقديرها لأمير المنطقة الشرقية على استقباله وتوجيهاته السديدة، مؤكدة حرص المعهد على مواكبة التطلعات الطموحة مع المحافظة على جودة الخدمات.

من جهة أخرى، استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أمس (الثلاثاء) الدكتور طامس بن علي الحمادي، وذلك بمناسبة تعيينه نائباً لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وانتهاء فترة عمله كمدير عام لفرع الهيئة بالمنطقة. وأثنى أمير الشرقية على الجهود التي بذلها الحمادي في إدارة فرع الهيئة بالمنطقة، وما قدمه مع زملائه من جهود للارتقاء بجودة العمل، مباركاً له تعيينه الجديد، ومتمنياً له التوفيق والسداد لخدمة دينه ووطنه.