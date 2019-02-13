شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يلتقي 6 وزراء ورئيسي «السياحة» و«تطوير الصناعات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

استعرض أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وفريق العمل المشترك، وعدد من الوزراء آليات تحقيق الانسجام بين إستراتيجية تطوير المنطقة ومبادرات الوزارات، وبرامج رؤية البلاد ٢٠٣٠ ذات الصلة. وعقد أمير منطقة عسير رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية 8 اجتماعات مع وزير النقل المهندس نبيل العامودي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس برنامج التحول الوطني محمد التويجري، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة تطوير المنطقة، والفريق الاستشاري لإستراتيجية تطوير منطقة عسير.

يذكر أن الأمير تركي بن طلال قاد بنفسه عددا من ورش العمل الخاصة بالبلديات والطرق بالمنطقة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة قبل لقائه بالوزراء، التي تتعلق بمستقبل العمل التنموي بعسير والمحافظات التابعة لها، وكان من أهمها ورشة عمل «مبادرات ومهام بلديات منطقة عسير»، التي اختصرت المسافات من خلال المحتوى الذي حفلت به، والذي يعد مرجعية للعمل البلدي المستقبلي، إضافة إلى ورشة عمل مماثلة عن طرق منطقة عسير، شهدت عرض الفريق الاستشاري لمخرجات مرحلة دراسة الوضع الراهن لشبكة الطرق الإقليمية والوصولية في منطقة عسير، ومناقشة مقترحات تطوير شبكة الطرق الإقليمية والوصولية في المنطقة من خلال «عصف ذهني» مع المشاركين، وفق ما هو معد له مسبقا، إضافة إلى البدائل النهائية لتطوير شبكة الطرق الإقليمية تمهيدا لمناقشتها.