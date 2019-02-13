محمد بن عبدالعزيز يبحث شؤون التعليم في الشريط الحدودي

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جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان) بحث أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم جازان عددا من الموضوعات التعليمية التي تخص مدارس الشريط الحدودي وآلية عملها من قبل وزارة التعليم. جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بالنيابة بمكتبه مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وعددا من منسوبي الإدارة أمس (الثلاثاء). ورحب أمير المنطقة بالنيابة بالأحوس، مشيداً بالجهود التي يقدمها تعليم جازان من برامج وأنشطة لدعم طلاب وطالبات المنطقة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات. وقدم الدكتور الأحوس شرحا عن جائزة تعليم جازان للأداء التعليمي، التي وجه أمير منطقة جازان بالنيابة بتعديل مسماها إلى جائزة جازان للتعليم، وستدشن قريبا، وتختص بتكريم منسوبي التعليم والطلاب المتميزين.

بحث أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مع مدير تعليم جازان عددا من الموضوعات التعليمية التي تخص مدارس الشريط الحدودي وآلية عملها من قبل وزارة التعليم. جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة بالنيابة بمكتبه مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، وعددا من منسوبي الإدارة أمس (الثلاثاء). ورحب أمير المنطقة بالنيابة بالأحوس، مشيداً بالجهود التي يقدمها تعليم جازان من برامج وأنشطة لدعم طلاب وطالبات المنطقة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في شتى المجالات. وقدم الدكتور الأحوس شرحا عن جائزة تعليم جازان للأداء التعليمي، التي وجه أمير منطقة جازان بالنيابة بتعديل مسماها إلى جائزة جازان للتعليم، وستدشن قريبا، وتختص بتكريم منسوبي التعليم والطلاب المتميزين.

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