شكرا لقرائتكم خبر عن ابن مشيط: الخميس تواجه التقصير من «الصحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (خميس مشيط)

انتقد محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط تقصير الجهات الصحية على المحافظة، وذلك خلال وقوفه أمس (الثلاثاء) على مشروع مستشفى خميس مشيط المركزي، يرافقه أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة. وتم أثناء الزيارة عقد اجتماع مشترك بين المحافظ والمساعد للشؤون الهندسية بصحة عسير المهندس عبدالله القرني ومدير مكتب شركة الكهرباء بالمحافظة المهندس عبدالله القحطاني ومدير الموقع واستشاري الموقع. وأكد المحافظ أن من أول اهتمامات الاجتماعات الدورية في المجلس المحلي موضوع الصحة في المحافظة. وقال: «تعتبر المحافظة من المحافظات الكبرى، ومع ذلك نعاني من الجانب الصحي ونحن هنا نتحدث باسم أهالي المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها قرابة مليون نسمة، ولا يوجد هناك سوى مستشفى واحد بسعة 150 سريرا، لا يوفر الخدمة الكاملة، ونحن من واقع عملنا والاهتمام والحاجة الملحة، نتمنى لقاء وزير الصحة بأهالي المحافظة، لشرح معاناة الأهالي، ولكننا سننقل الصورة من الواقع وهذه مسؤولية وواجب علينا». وأضاف أن من واجبه كمسؤول عن المحافظة الخروج والبحث عن المشاكل والمعوقات، التي تواجه المحافظة، باعتباره مسؤولا عنها أمام الله وأمام القيادة، لافتا إلى أن المسؤولية في هذا المشروع مشتركة بين صحة عسير والمقاول، ولا نعقد مثل هذه الاجتماعات إلا من أجل الوصول إلى الهدف الذي يخدم أبناء المحافظة صحيا. وأضاف: نشاهد الطائرات المتوجهة يومياً للمناطق الرئيسية، وأكثر المسافرين عليها يقصدون العلاج، لذا أوجه جميع الحاضرين بالحرص، وألا يبخلوا بالجهد لتسهيل انتهاء المشروع.