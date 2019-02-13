، مكة .. مدير مدرسة أهلية يضرب طالبًا بـ"ليّ" مسببًا له كدمات متفرقة بجسده ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الردادي": تشكيل لجنة تحقيق في الشكوى وسنطبق الإجراءات حيال القضية

تحقق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ‏في قضية اعتداء مدير متوسطة أهلية بالشرائع على طالب مسببًا له آلامًا وكدمات في أنحاء جسده.

تفصيلاً؛ تقدم ولي أمر الطالب "أحمد" بشكوى مفادها أن ابنه يدرس بإحدى المدارس الأهلية المتوسطة بالشرائع بشكوى رسمية لشرطة الشرائع وتعليم مكة ضد مدير متوسطة أهلية بعد اعتدائه على ابنه مستخدمًا "لي" بلاستيكي سميك مسببًا له الآلام وكدمات وعلامات متفرقة في جسده، إضافة للتسبب بخوفه من الذهاب للمدرسة دون أي سبب مقنع "الخليج 365" تحتفظ بالتقرير الصادر من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالششة والذي أوضح أن مدة شفاء الطالب ثلاثة أيام ما لم تحدث له مضاعفات.

وأشار ولي أمر الطالب إلى أن مدير المدرسة تكرر منه الاعتداء اللفظي على ابني العام الماضي، وكذلك مع مجموعة مع الطلاب، وتقدمنا بشكوى رسمية للتعليم، وبعد شفاعة زملائه تنازل بعض أولياء الأمور عن القضية، على ألا يتكرر منه العنف والضرب، ولكنه عاد واتخذ أسلوبًا شخصيًا مع ابني، وأصبح يتابع ابني بشكل متقصد، كما وجّه له الألفاظ غير التربوية والترصد له، حتى وقع منه الضرب مرة أخرى، وتابع: "وأطالب التعليم بمتابعة القضية بما يحفظ الحق لابني على ما فعله من ضرر معنوي وجسدي".

وأضاف ولي أمر الطالب أنهم تقدموا بشكوى للشرطة التي بدورها أحالت القضية للتعليم، مطالبًا بمحاسبة المدير والتحقيق معه حول مبررات الضرب لابنه على الرغم من أنه كان كرر ذلك سابقًا وعاد اليوم لضربه دون وجه حق.

ومن جانب آخر، أوضح متحدث الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة "طلال الردادي"، أن التعليم شكل لجنة للتحقيق في الأمر وباشرت اللجنة التحقيق اليوم ممثلة بلجنة من مكتب التعليم الأهلي، وفي ضوء نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات التربوية، التي تضمن تحقيق الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة.