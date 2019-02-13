، الأمير محمد بن فيصل: "مشتاقين نشوفك يا أبو ناصر بشعار الهلال".. وتركي آل الشيخ يرد ،

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أعلن فهد بن أحمد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال، حضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مباراة الهلال ونادي بيراميدز المصري الودية بين صفوف جماهير الزعيم، وبقميص النادي السعودي الأكثر تتويجًا بالألقاب.
وكتب "الراشد" عبر حسابه في "تويتر" موجهًا بشرى لجماهير ناديه: "إلى جماهير زعيم آسيا.. سيكون أبو ناصر معنا في مباراة الهلال وبيراميدز بين جماهير الزعيم بمحيط الرعب وبتيشيرت الهلال".
وغرد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، معبرًا عن سعادته بحضور "آل الشيخ"، ومثمنًا دعمه للهلال والأندية السعودية إبان توليه زمام الأمور في الهيئة، وقال: "أبرك الساعات، ومشتاقين نشوفك يا أبو ناصر بشعار الهلال".
مضيفًا: "مهما تحدثنا فلن نوفيك حقك؛ فدعمك للهلال ولبقية الأندية السعودية لا ينكره إلا جاحد".
ليرد تركي آل الشيخ على تغريدة الأمير بقوله: "يا أمير الشرف لي.. وأنت أخي الكبير. واجبي.. وبالتوفيق دائمًا لكم".
وتابع: "والرياضة في أيادٍ أمينة بقيادة ربانها أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي".
وبدوره، غرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ردًّا على تغريدة "آل الشيخ"، وكتب: "أنت الخير والبركة يا أبا ناصر.. والله يوفقنا جميعًا لخدمة وطننا ورياضتنا".
وكان الهلال قد أعلن مواجهة بيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل في مباراة ودية على ملعب جامعة الملك سعود، أو محيط الرعب كما يحلو لمحبيه أن يطلقوا عليه.
الأمير محمد بن فيصل: "مشتاقين نشوفك يا أبو ناصر بشعار الهلال".. وتركي آل الشيخ يردياسر نجدي الخليج 365 2019-02-13
أعلن فهد بن أحمد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال، حضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مباراة الهلال ونادي بيراميدز المصري الودية بين صفوف جماهير الزعيم، وبقميص النادي السعودي الأكثر تتويجًا بالألقاب.
وكتب "الراشد" عبر حسابه في "تويتر" موجهًا بشرى لجماهير ناديه: "إلى جماهير زعيم آسيا.. سيكون أبو ناصر معنا في مباراة الهلال وبيراميدز بين جماهير الزعيم بمحيط الرعب وبتيشيرت الهلال".
وغرد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، معبرًا عن سعادته بحضور "آل الشيخ"، ومثمنًا دعمه للهلال والأندية السعودية إبان توليه زمام الأمور في الهيئة، وقال: "أبرك الساعات، ومشتاقين نشوفك يا أبو ناصر بشعار الهلال".
مضيفًا: "مهما تحدثنا فلن نوفيك حقك؛ فدعمك للهلال ولبقية الأندية السعودية لا ينكره إلا جاحد".
ليرد تركي آل الشيخ على تغريدة الأمير بقوله: "يا أمير الشرف لي.. وأنت أخي الكبير. واجبي.. وبالتوفيق دائمًا لكم".
وتابع: "والرياضة في أيادٍ أمينة بقيادة ربانها أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي".
وبدوره، غرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ردًّا على تغريدة "آل الشيخ"، وكتب: "أنت الخير والبركة يا أبا ناصر.. والله يوفقنا جميعًا لخدمة وطننا ورياضتنا".
وكان الهلال قد أعلن مواجهة بيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل في مباراة ودية على ملعب جامعة الملك سعود، أو محيط الرعب كما يحلو لمحبيه أن يطلقوا عليه.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
01:44 AM
أعلن حضوره مباراة الزعيم وبيراميدز بالقميص الأزرق
أعلن فهد بن أحمد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال، حضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، مباراة الهلال ونادي بيراميدز المصري الودية بين صفوف جماهير الزعيم، وبقميص النادي السعودي الأكثر تتويجًا بالألقاب.
وكتب "الراشد" عبر حسابه في "تويتر" موجهًا بشرى لجماهير ناديه: "إلى جماهير زعيم آسيا.. سيكون أبو ناصر معنا في مباراة الهلال وبيراميدز بين جماهير الزعيم بمحيط الرعب وبتيشيرت الهلال".
وغرد الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، معبرًا عن سعادته بحضور "آل الشيخ"، ومثمنًا دعمه للهلال والأندية السعودية إبان توليه زمام الأمور في الهيئة، وقال: "أبرك الساعات، ومشتاقين نشوفك يا أبو ناصر بشعار الهلال".
مضيفًا: "مهما تحدثنا فلن نوفيك حقك؛ فدعمك للهلال ولبقية الأندية السعودية لا ينكره إلا جاحد".
ليرد تركي آل الشيخ على تغريدة الأمير بقوله: "يا أمير الشرف لي.. وأنت أخي الكبير. واجبي.. وبالتوفيق دائمًا لكم".
وتابع: "والرياضة في أيادٍ أمينة بقيادة ربانها أخي الأمير عبدالعزيز بن تركي".
وبدوره، غرد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ردًّا على تغريدة "آل الشيخ"، وكتب: "أنت الخير والبركة يا أبا ناصر.. والله يوفقنا جميعًا لخدمة وطننا ورياضتنا".
وكان الهلال قد أعلن مواجهة بيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل في مباراة ودية على ملعب جامعة الملك سعود، أو محيط الرعب كما يحلو لمحبيه أن يطلقوا عليه.
، الأمير محمد بن فيصل: "مشتاقين نشوفك يا أبو ناصر بشعار الهلال".. وتركي آل الشيخ يرد ،
المصدر : الخليج 365
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