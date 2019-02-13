، مطالبات بالتحقيق في فصل 500 شاب سعودي من شركة بجازان ،

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ناقش برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية الليلة قضية فصل موظفي مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية الذين بلغ عددهم أكثر من 500 شاب سعودي؛ إذ تتجدد القضية دوريًّا بتكرار عمليات الفصل التعسفي، حسبما يصفه المفصولون.
وتفصيلاً، قال ضيف الفقرة إبراهيم محمد هادي، وهو أحد الشباب المفصولين: أكثر من 3 آلاف موظف من معهد مهارات فقط، ومن 5-6 آلاف موظف في الاقتصادية، تم فصلهم تعسفيًّا خلال الأعوام السابقة!
وكشف إبراهيم أن مصيره وزملائه بات مجهولاً في ظل ما تقوم به شركتهم والشركات الأخرى من تسريح للموظفين دون انتهاء عقود بعضهم.
مناشدًا تدخُّل الجهات المعنية، والتحقيق في الأمر.
مطالبات بالتحقيق في فصل 500 شاب سعودي من شركة بجازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
ناقش برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية الليلة قضية فصل موظفي مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية الذين بلغ عددهم أكثر من 500 شاب سعودي؛ إذ تتجدد القضية دوريًّا بتكرار عمليات الفصل التعسفي، حسبما يصفه المفصولون.
وتفصيلاً، قال ضيف الفقرة إبراهيم محمد هادي، وهو أحد الشباب المفصولين: أكثر من 3 آلاف موظف من معهد مهارات فقط، ومن 5-6 آلاف موظف في الاقتصادية، تم فصلهم تعسفيًّا خلال الأعوام السابقة!
وكشف إبراهيم أن مصيره وزملائه بات مجهولاً في ظل ما تقوم به شركتهم والشركات الأخرى من تسريح للموظفين دون انتهاء عقود بعضهم.
مناشدًا تدخُّل الجهات المعنية، والتحقيق في الأمر.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
01:41 AM
أحد المتضررين: مصيرنا بات مجهولاً بعد تسريح الموظفين دون انتهاء العقود
ناقش برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية الليلة قضية فصل موظفي مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية الذين بلغ عددهم أكثر من 500 شاب سعودي؛ إذ تتجدد القضية دوريًّا بتكرار عمليات الفصل التعسفي، حسبما يصفه المفصولون.
وتفصيلاً، قال ضيف الفقرة إبراهيم محمد هادي، وهو أحد الشباب المفصولين: أكثر من 3 آلاف موظف من معهد مهارات فقط، ومن 5-6 آلاف موظف في الاقتصادية، تم فصلهم تعسفيًّا خلال الأعوام السابقة!
وكشف إبراهيم أن مصيره وزملائه بات مجهولاً في ظل ما تقوم به شركتهم والشركات الأخرى من تسريح للموظفين دون انتهاء عقود بعضهم.
مناشدًا تدخُّل الجهات المعنية، والتحقيق في الأمر.
، مطالبات بالتحقيق في فصل 500 شاب سعودي من شركة بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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