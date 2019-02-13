، بعد مشاركتها في فورمولا إي.. رئيس هيئة الرياضة يكرم "صحة الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت استعداداتها مبكراً للمشاركة في الفعاليات قبل بدء الفعاليات بنحو 4 أشهر

كرم رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أمس الثلاثاء "صحة الرياض" ممثلة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس، وذلك على مشاركتها الفاعلة في سباقات فورمولا إي.

جاء ذلك خلال حفل العشاء التكريمي لسباق "السعودية" للفورمولا إي - الدرعية 2018 في حي الطريف التاريخي، وذلك ‏تحت شعار ‎#نفوز_معاً حيث قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شكره لممثلي 30 جهة حكومية واعداً بالأفضل‎.

وقال ‏رئيس مجلس الإدارة: نهدف لأن تصبح المملكة وجهة رئيسة لعشاق السياحة الرياضية حول العالم.

كما ‏تحدثت الأميرة هيفاء بنت محمد الأمين العام للجنة سباق فورمولا إي الدرعية عن نجاح الحدث ومرئيات المستقبل. ثم قام ‏رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتكريم ممثلي الجهات الحكومية.

وكانت "صحة الرياض" بدأت استعداداتها في وقت مبكر للمشاركة في فعاليات فورمولا E، وذلك قبل بدء الفعاليات بنحو 4 أشهر.

وأظهرت "صحة الرياض" جاهزية متكاملة للمشاركة بعــناصرهـا الـــبشرية والفـنية في فعاليـات سباق السـعودية" فورمولا E ", الذي نظـــــمته الهيئة العامة للرياضة خلال الـفترة من 13 - 15 ديسـمــبر 2018 بمدينة الدرعية.

وأسهمت "صحة الرياض" بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية للفعالية التي تحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبإشراف مباشر من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل سعود أمين عام اللجنة التحضيرية للفورمولا E، مدير عام الاقتصاد الرياضي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

وقامت "صحــة الرياض" أيضاً بتهيئة عدد من مــرافقها الصحية، وجندت كوادرها البشرية الطبية لتوفير الرعاية الطبية للمـشاركين فــي السـباق وزواره طـيلة فــترة المهرجان، وذلك من خلال 7 عيادات موزعة على كافة مواقع الفعاليات تشــمل: عيادة E.villge، وعيادة متحف طريف، وعيادة مبارك، وعيادة منطقة العائلة، وتجهيز المركز الطبي في مضمار السباق، وضمت هذه العيادات عـــــيادة وقائية، وعـيادة علاجية، وعيادة تنفسية بالإضافة إلى عــــيادة متنقلة للتعــامل مع الحـالات بشكل سريع، وكذلك تمت تهيئة عدد من المراكز الصـــحية، التي تقع بالقرب من مواقع الفعاليات، إضافة إلى تعميد جميع مـستشفيات منطقة الرياض لاسـتـقبال الــحالات الطارئة طـــــوال فـتـرة فعاليات فورمولا E.

وشمـلت المـشاركة تقــديم الخـدمات الصـحية مــثل: خــدمات الفحـص، وبث الرسـائل التوعوية والتثــــــقيــــفية للمشاركين في السباق والمتابعين له.

كما كان لـ"صحة الرياض" حضور بارز في حفل التدشين للفعالية.

ونفذت صحة الرياض" برنامجاً تدريبـــياً فـــــي التعـــــامل مــــع الحـــالات الطـــــارئة لجمـــيع الفــــرق الطـبية الإسعافية والعــلاجية المشـاركـة، لمدة يومين قبل بداية السباق.

