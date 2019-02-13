، مكة.. القبض على مقيم يتسوَّل داخل حلقة خضار بحوزته أكثر من 11 ألف ريال! ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم تسليمه لمركز شرطة الكعكية للتحقيق معه وإكمال الإجراءات النظامية بحقه

تمكنت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من القبض على مقيم من الجنسية البرماوية، يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية، وبحوزته مبالغ مالية، تجاوزت 11 ألف ريال!

وتفصيلاً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن دوريات الأمن بالعاصمة أثناء وجودها بحي الكعكية لاحظت شخصًا يتسول داخل حلقة الخضار بحي الكعكية، وعند انتقال رجل الأمن لموقع المتسول تم إلقاء القبض عليه، واتضح أنه مقيم من الجنسية البرماوية، وبعد تفتيشه وُجد بحوزته مبالغ مالية مجهولة المصدر، تتجاوز 11 ألف ريال.

وبناء على ذلك تم إعداد محضر بالواقعة، وتسليم المتسول والمضبوطات لمركز شرطة الكعكية للتحقيق معه، وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.